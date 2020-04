Charles Michel: "Après cette crise, si nous posons les bons choix, nous serons plus forts"

Pour mettre en place un plan de relance par l’investissement à l’échelle européenne, le budget européen est l’outil privilégié. Faut-il augmenter l’enveloppe envisagée pour les sept prochaines années (1,07% du PIB de l'Union)?

Sans parler de chiffres: faut-il augmenter l’enveloppe, ou scinder la période?

Le pacte vert doit rester une boussole de la stratégie de relance, d'investissement. Mais il exigera des efforts de la part d’industries qui souvent sortiront exsangues de cette crise, on peut penser au secteur aérien: la stratégie de décarbonation doit-elle être adaptée?

Un accord a été trouvé à l’Eurogroupe pour des prêts européens aux États membres qui serviraient aux dépenses de santé. Mais la question reste ouverte pour les autres dépenses: comment les États en difficulté vont-ils pouvoir se financer à des conditions acceptables? Quand ce débat va-t-il reprendre au Conseil?

À vous entendre, il ne faut pas perdre de temps à discuter d’émissions d’obligations communes parce qu’il n’y aura pas d’unanimité?

"Je pense qu’il sera possible de trouver des compromis pour garantir la solidarité. Et nous devons aussi trouver le bon équilibre entre subventions et prêts."

Non, pas du tout: le choix est clairement de rendre possible le débat sur les mécanismes de financement innovants. La seule chose que je dis, c’est que nous avons besoin de solidarité. Il y a plusieurs outils. La Banque européenne d’investissement en est un, le cadre budgétaire en est un autre et il nous permet d’être innovants. Je pense qu’il sera possible de trouver des compromis pour garantir la solidarité. Et nous devons aussi trouver le bon équilibre entre subventions et prêts. Certains États membres sont plus favorables aux prêts, d’autres aux subventions. Nous utiliserons probablement tous les outils que nous aurons.