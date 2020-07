Chiffres du Covid-19: Sciensano sous pression

Des chiffres imprécis?

Par ailleurs, le grand public ne comprend pas forcément bien ce que signifient ces moyennes et le sentiment que "on nous cache quelque chose" peut se développer dans la population.

Wilmès abonde dans le même sens qu'André

"La détection de nouveaux foyers peut se faire via Sciensano", a soutenu Sophie Wilmès. "Nous devons être bien plus vigilants", a-t-elle ajouté. "Nous devons tout faire pour éviter la deuxième vague. Et l'expérience de ces derniers mois a été mise à profit pour améliorer notre réponse tant au niveau fédéral que régional." La Première ministre a rappelé que le prochain Conseil National de Sécurité aura lieu le jeudi 23 juillet. "Nous aurons une vision plus claire sur la situation sanitaire."