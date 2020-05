Clim, toilettes...: nouveaux conseils pour réduire les risques

"Par la simple respiration, si on ne se parle pas, le risque est pratiquement nul et encore diminué avec le masque et en extérieur, avec l'aération naturelle."

Selon l'infectiologue du CHU Saint-Pierre, "croiser quelqu'un à 1m50, rester à côté d'une personne à 1m50 pendant quelques secondes ne présente aucun risque. Par la simple respiration, si on ne se parle pas, le risque est pratiquement nul et encore diminué avec le masque et en extérieur, avec l'aération naturelle." Par contre, la conversation avec quelqu'un qui ne porte pas de masque, à moins de 1m50, "présente certains risques" et ces derniers s'accroissent si la personne infectée parle fort, chante ou a une quinte de toux.