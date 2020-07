Close sur la Foire du Midi: "Je comprends la colère mais je ne peux pas tergiverser"

Le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close, a décidé lundi d'annuler complètement la prochaine édition (déjà raccourcie) de la Foire du Midi , qui devait se tenir du 1er au 30 août. "Il n'est plus possible de tenir cet événement vu les nouvelles mesures définies par le Conseil national de sécurité", a annoncé le maïeur lundi après-midi sur Twitter. Patrick De Corte, président de l'Union des forains bruxellois, a exprimé toute sa colère face à cette annulation.

Ce mardi matin, Philippe Close rencontrera les forains. "Je comprends leur colère. On a tout fait. Depuis le mois de mai on nous demande d'annuler cette foire et depuis le mois de mai on tient bon avec le Collège de la Ville car on sait qu'elle fait partie de l'ADN de Bruxelles. C'était donc très important, on avait mis des protocoles extrêmement stricts par rapport au fait de pouvoir les gérer", se défend le bourgmestre de Bruxelles.