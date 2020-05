Coiffeurs, marchés... Quelles activités vont reprendre lundi prochain?

Le Conseil National de Sécurité se réunit ce matin pour préparer la phase 2 du déconfinement. On attend bien sûr la confirmation de la réouverture des écoles. Les coiffeurs et centres de bien-être espèrent le "go!" pour lundi prochain, le 18. Mais pour le secteur culturel et les stages de vacances, la situation est moins claire.

Cap sur la phase 2 du déconfinement: le Conseil national de Sécurité (CNS) se réunit ce mercredi matin dès 9h pour préparer les changements du 18 mai, lundi prochain. Le programme de la réunion est épais. Réouverture des écoles, culture, marchés, métiers de contacts, entraînements sportifs, activités d’été…

18 mai Lundi prochain, les enfants, pas tous, retournent à l'école. Les coiffeurs pourraient aussi rouvrir.

Le CNS, qui rassemble la Première ministre, les principaux ministres fédéraux et les ministres-présidents des entités fédérées, doit décider de la faisabilité de ces activités et des conditions. Sur quelle base? Côté chiffres, il navigue à vue puisque la première phase de déconfinement, scindée en deux étapes (1a et 1b) n'a pas encore livré ses conséquences chiffrées en terme épidémiologique vu qu'un délai de deux semaines (incubation de la maladie, premiers symptômes, aggravation) est nécessaire pour juger des effets d'un relâchement dans le confinement. Le CNS s'appuiera sur les recommandations des experts (du GEES, épaulé par des groupes de travail annexes tels que celui axé sur la santé mentale).

Par contre, la stratégie de soutien a largement gagné en efficacité ces derniers jours. Des masques sont disponibles (dans les supermarchés, via les communes...), des tests sont effectués en grand nombre et dès les premiers symptômes, les Régions ont pu lancer leur stratégie de contact tracing. Alors, qu'attend-on?

Les écoles

La stratégie de déconfinement arrêtée par le gouvernement de la Fédération Wallonie Bruxelles avec les acteurs de l'enseignement prévoit une reprise partielle et progressive des cours en 6e primaire et 6e et 7e année du secondaire à partir de ce lundi 18 mai. Il devrait y avoir des divergences selon les réseaux et certains établissements ne rouvriront pas, faute de pouvoir assurer la sécurité sanitaire selon les consignes. Pour la Flandre, de nombreuses écoles primaires rouvriront déjà dès ce vendredi 15 mai, en "phase de test" (explication des consignes aux enfants).

Pour l'heure, les établissements cravachent pour être prêts: gel hydroalcoolique, aménagement des classes pour la distanciation... Les enfants à partir de douze ans et les enseignants devront être masqués. Les masques ne devraient arriver que dimanche, et pas dans les écoles; il faudra encore les acheminer vers les classes...

C'est davantage une confirmation que de nouvelles décisions qu'on attend dans ce dossier.

Culture

Ce dossier est bien plus compliqué. La reprise des événements culturels devrait être abordée, mais il n'est pas certain qu'un calendrier précis sera communiqué à ce sujet.

Le secteur espère des précisions pour la remise en route de l'activité créative. Flandre et Fédération Wallonie-Bruxelles se sont déjà accordées sur des propositions en matière de reprises des activités culturelles à partir de juin, juillet ou août, avec différentes modalités pour la distanciation sanitaire entre spectateurs. Les experts du GEES, le groupe chargé de l'exit strategy, doit analyser ces mesures.

La réouverture des bibliothèques et des musées est prévue.

Les métiers de contact

Il est question d'une reprise dès lundi de l'activité des professions avec contacts physiques comme les coiffeurs, tatoueurs, centres d'esthétique dès lundi prochain.

Les marchés

La réouverture des marchés, que certains attendaient déjà pour le lundi 11, pourrait être décidée. Tous les marchés? Pas sûr? Les plus grands, tels que le marché du Midi, pourraient être reportés.

Entraînements sportifs

Les compétitions sportives sont annulées jusqu’au 31 juillet, mais la reprise des entraînements sportifs à l’extérieur pourrait être décidée.

Activités d’été