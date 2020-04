Colruyt: "Passer une commande Collect & Go revient à acheter un ticket pour Tomorrowland"

La demande pour les services de livraison à domicile et d'enlèvement de commandes des enseignes de grande distribution explose depuis le début du confinement. Les délais aussi. Des alternatives existent mais, elles aussi, sont victimes de leur succès.

Des rouleaux de papier-toilette sous le bras, une rixe au rayon des surgelés et des caddies débordant de linguine et de sauce bolognaise. Ces habitudes de consommation sont devenues normes dans les grandes surfaces du pays depuis plusieurs semaines, et ce, malgré l'absence de pénurie, souvent répétée par les représentants des différentes enseignes. Les supermarchés sont pris d'assaut, donc, et les files s'allongent, confinement oblige. Mais les vitrines en ligne des grands noms de la grande distribution doivent aussi faire face à une véritable explosion de la demande en cette période particulière.

Alternative de plus en plus prisée, le shopping alimentaire en ligne fait office de solution de choix pour les réfractaires aux queues à l'entrée des supermarchés. Seulement, là aussi, la demande explose et nombre d'enseignes annoncent leurs difficultés à suivre le mouvement.

Explosion des délais et de la demande

"Nous atteignons, à l'heure actuelle, près de 3.000 commandes par semaine, soit six fois plus qu'en temps normal." Aurélie Gerth Porte-parole de Carrefour

Chez Carrefour, trois alternatives aux courses en magasin existent. "Pour le drive (retrait en magasin), la demande a triplé depuis le début du confinement. C'est aussi le cas de la livraison à domicile", explique Aurélie Gerth, la porte-parole belge du géant français. "La troisième alternative, 'Ship To', qui propose aux clients de se faire livrer leur commande en 90 minutes en temps normal, connait un succès tonitruant. Nous atteignons, à l'heure actuelle, près de 3.000 commandes par semaine, soit six fois plus qu'en temps normal. Par conséquent, le délai moyen de livraison est passé à quatre heures et nous travaillons avec 66 livreurs, contre 18 habituellement", ajoute-t-elle.

"Toute la société est mobilisée, nos équipes fonctionnent en flux tendu et les délais habituels sont rallongés. Depuis le début du confinement, la demande a quintuplé et nos effectifs ont augmenté de 20%.", conclu la porte-parole.

"Aujourd'hui, on tourne à pleine capacité mais réussir à passer une commande en ligne revient à tenter d'acheter un ticket pour Tomorrowland." Nathalie Roisin Porte-parole de Colruyt

Même son de cloche chez Colruyt où le service d'enlèvement en magasin "Collect & Go" est littéralement pris d'assaut. "Cela a démarré dès le début de la crise. La demande affichait 300% voire 400% de ce que nous rencontrions normalement, c'était très compliqué", raconte Nathalie Roisin, la porte-parole du groupe. "Aujourd'hui, on tourne à pleine capacité mais réussir à passer une commande en ligne revient à tenter d'acheter un ticket pour Tomorrowland", ironise-t-elle. Passer une commande pour la semaine suivante reste donc possible, mais les chances d'accéder au Graal (une fenêtre de deux heures pour venir retirer la commande) sont maigres.

Alternatives

Face à ce constat, nombreux sont les consommateurs qui se redirigent vers des alternatives à la grande distribution. Mais, là aussi, les enseignes sont souvent victimes de leur succès. Dans le domaine des "boxes" livrées à domicile, le géant allemand Hello Fresh affiche par exemple des délais rallongés. C'est aussi le cas d'eFarmz, le spécialiste belge des paniers bio livrés à domicile. "C'est l'explosion, c'est le délire complet. Nous avons dû tripler la capacité de notre site web", nous avait d'ailleurs confié Muriel Bernard, la fondatrice d'eFarmz.

Muriel Bernard, la fondatrice d'eFarmz.