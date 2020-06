Colruyt teste un magasin réservé aux professionnels

Le Colruyt Professionals offrira une surface commerciale de 2.500 m² et un parking de 20 places.

Prévue initialement début avril, l'ouverture de ce nouveau magasin a dû être retardée pour cause de pandémie de Covid-19. Ce magasin, qui offrira une surface commerciale de 2.500 m² et un parking de 20 places, proposera, de 7h à 20h, un assortiment - révisable - de quelque 2.500 produits, élaboré à partir des meilleures ventes aux clients professionnels réalisées dans les supermarchés Colruyt environnants.

"Avec une démographie en constante évolution, le nombre de petits commerces de quartier croît également. Nos clients professionnels représentent en termes de chiffre d’affaires près du double de celui des autres régions. Il s’agissait donc de leur proposer un concept qui soit mieux adapté à leurs besoins", explique André Giglio, directeur régional de Colruyt. La politique des prix les plus bas, le mantra du groupe, sera également d'application.

Spécificité bruxelloise

Ce supermarché professionnel doit permettre de répondre à une spécificité bruxelloise. Le Plan régional d’affectation des sols interdit en effet, dans certaines zones, aux commerces traditionnels d'offrir une surface de vente supérieure à 1.000 m². "Cela rend parfois difficile la coexistence entre les clients professionnels et les particuliers. Nous avons donc voulu répondre à une demande de nos clients professionnels, désireux d'un plus grand confort de courses", explique Nathalie Roisin, porte-parole de Colruyt.

Un aménagement intérieur spécifique a d'ailleurs été prévu: couloirs plus larges, rayonnages plus hauts, charrettes plates conçues pour les achats en gros, quai de chargement pour les achats en palettes. L’accès au magasin ainsi qu’au parking sera strictement réservé aux détenteurs de la Carte Professional Plus.