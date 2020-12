Comité de concertation ce vendredi: voici ce que conseillent les experts

Pas de reprise des métiers de contact, port du masque sur le lieu de travail et harmonisation, à 22 heures, du couvre-feu sur l'ensemble du territoire. Et élaboration, au cas où, d'un "scénario d'escalade". Les experts ont rendu leur analyse au monde politique, qui tranchera ce vendredi.

Telle est la ligne du gouvernement De Croo, à l'approche du Comité de concertation de vendredi. "D'abord les chiffres et les analyses, et ensuite les décisions", entendait-on cette semaine dans l'entourage du Premier. Eh bien, chiffres et analyses ont parlé, et le tout est ramassé dans un rapport déposé par le commissaire corona Pedro Facon. Rapport qui risque de secouer un brin et de faire parler de lui. Parce qu'il ne louvoie guère et n'évite pas les sujets qui fâchent. On vous résume.

Le ciel épidémiologique s'assombrit

Voilà un petit temps que le doute n'était plus permis. Au vu des conditions fixées par le baromètre cher à Frank Vandenbroucke (sp.a), notre intraitable ministre de la Santé, il était clair qu'aucun assouplissement des mesures ne pouvait être envisagé pour les fêtes de fin d'année. N'en déplaise aux "Noëlistes", le rapport qui nous occupe est tout aussi lapidaire sur la question. Il n'y a pas lieu de procéder à de nouveaux assouplissements, écrit le commissaire Facon. Le père Noël n'est pas venu.

"Sur la base d'une extrapolation, la situation en Belgique se dégrade endéans les quatorze jours." Les experts du groupe de stratégie de crise (GEMS)

C'est que ni les chiffres ni les perspectives ne sont réjouissants. On le sait, le nombre de cas – en moyenne, 2.368,7 par jour sur la semaine écoulée – repart à la hausse (+9%). Alors oui, on teste un petit peu plus aussi: quelque 33.400 par jour, soit une hausse de 12%. Ceci explique cela, merci et au revoir? Trop facile.

Parce que le taux de positivité a cessé sa chute et se stabilise vers 8,1% (en baisse de 0,6% sur sept jours). Parce que le taux de reproduction de l'épidémie flirte avec l'unité (0,99). En légère hausse – il était encore de 0,75 le 21 novembre. Rappelons que sous l'unité, l'épidémie ralentit; au-dessus par contre, elle accélère, puisqu'un malade infecte à son tour plus d'une personne.

Une vue d'ensemble qui cache des disparités géographiques – certaines provinces affichent une progression supérieure à 10% et l'on parle de plus de 50% en Communauté germanophone. Et qui présente de sombres perspectives d'évolution. "Sur la base d'une extrapolation, la situation en Belgique se dégrade endéans les quatorze jours."

Un scénario du pire, au cas où

La situation est "préoccupante", soulignent les experts, rassemblés dans un nouveau groupe conseillant le gouvernement – GEMS, de son petit nom. À surveiller de près! Et "un scénario d'escalade devrait être élaboré si la situation s'aggrave encore dans les prochains jours."

Scénario d'escalade, voilà qui fleure bon le renforcement des mesures. La fermeture des magasins, que l'on croyait pourtant immunisés en cas de reprise, et la prolongation des vacances de Noël sont explicitement évoquées. Ce qui, le cas échéant, nécessitera un nouveau "Codeco" avant la fin de l'année.

En attendant, même en mettant le pire de côté, une série de mesures sont suggérées aux autorités afin de contrer la hausse actuelle et de tenter de reprendre le contrôle.

Non à la réouverture des métiers de contact

Ne tournons pas autour du pot. On leur avait demandé leur avis; les experts le donnent. Non, il ne faut pas rouvrir les métiers de contact. Et tant qu'à faire, il serait bon d'uniformiser le couvre-feu à l'échelle du pays, à la sauce bruxello-wallonne, à savoir à 22 heures.

Contrôles, contrôles, contrôles

Télétravail, gestion des foules dans les rues commerçantes, suivi des retours de l'étranger: la situation actuelle requiert un renforcement des contrôles à tous les étages. Mâtiné d'un brin de rigueur supplémentaire; les experts préconisent ainsi d'imposer le port du masque sur le lieu de travail.

Contrôle toujours. Un des enseignements de ces deux premières vagues est qu'il va falloir trouver une parade, afin de s'assurer du respect de la quarantaine. Via un suivi, mais aussi un accompagnement, fait-on savoir au commissariat corona. Qui formule des pistes: les centres de suivi de contacts ne devraient-ils pas prolonger leur action, après avoir alerté les personnes potentiellement infectées? Par téléphone, ou en envoyant des agents de terrain si besoin. En collaborant avec les autorités locales et les CPAS? Proposition toujours: mettre à disposition des hôtels, comme le recommande l'OMS, pour les personnes ne pouvant s'isoler à domicile.

Toujours plus de tests

Avec quelque 33.000 tests effectués par jour, la Belgique reste largement en deçà de ses capacités, puisqu'elle pourrait tourner à plus de 90.000, relève le rapport. Sous-utilisation préoccupante lorsque l'on sait que certaines provinces affichant un taux de positivité relativement élevé tournent avec des volumes de tests assez faibles. L'accent doit être mis sur la sensibilisation des médecins généralistes et de la population.

Quitte à passer au régime supérieur, autant concrétiser ce qui jusqu'ici n'était qu'une possibilité. Compte tenu de la capacité disponible du côté des tests PCR, suggère le commissariat corona, autant reprendre la politique de test en début de quarantaine, en plus de celui effectué au bout de sept jours. Autrement dit, tester deux fois plutôt qu'une.

Éviter la cacophonie ambiante

Les paragraphes sur la communication de crise ne sont pas les moins croustillants. Et ne manquent pas de lucidité. Les indications de baisse de motivation au sein de la population se multiplient, notent les experts. Couplée à une diminution de la prise de conscience des risques et du respect des distances sociales. Sans oublier le manque de perspective, et l'opposition qui pourrait se développer suite à la multiplication des messages "répressifs" émis dans tous les sens – drones par ici, visites de police par là, sans oublier le recours à la menace et à la sacro-sainte tolérance zéro.

Il faut dire que le style actuel de communication, régulièrement décrié, n'aide pas. "Une communication contradictoire, dans laquelle les spéculations d'assouplissement et de resserrement sont exprimées par des acteurs ayant un rôle formel dans la gestion de la crise", critique le rapport.

Comment sortir de là? En envisageant une communication positive, "motivationnelle", suggère Pedro Facon – sans pour autant nier la réalité. "Indiquer clairement que la situation épidémiologique actuelle nécessite une vigilance accrue et ne permet pas de nouveaux assouplissements." Mais également fixer un cap, et des étapes pour y parvenir. "Subdiviser le chemin restant à parcourir en plusieurs étapes", ainsi que "reconnaître les grands progrès qui ont été réalisés par la population".