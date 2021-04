Comité de concertation: des dates et des détails

Le comité de concertation va devoir fournir des éclaircissements à pas mal de secteurs. Pour l'horeca, c'est toujours l'inconnue: la date du 1er mai reste-t-elle tenable?

Qu'y aura-t-il sur la table du comité de concertation qui se réunit ce mercredi matin? Les dossiers habituels, ceux avec lesquels on joue au yo-yo depuis près d'un an. Pour certains, la décision est urgente. On demande des dates et des détails.

19/04 Les écoles rouvrent lundi prochain

► Les écoles. Fermées une semaine plus tôt que prévu, avant les vacances, elles rouvriront leurs portes ce lundi 19 avril. Mais selon quelles modalités? Ce sera le premier sujet du Codeco.

De la maternelle au 1er degré du secondaire, les élèves devraient retourner plein temps en classe. Pour les ados de la 3e à la 6e (et 7e) secondaire, c'est encore l'inconnue, mais le mi-temps présentiel, mi-temps distanciel qu'on connaît depuis novembre tient la corde. L'ensemble des acteurs, tant du côté des pouvoirs organisateurs que des syndicats, réclament surtout un "cadre stable" pour les 10 semaines avant la fin de l'année scolaire. Pour le supérieur, on en resterait à une présence de 20% sur les campus. Toute cette ligne a déjà été choisie en Flandre. La Fédération Wallonie-Bruxelles suit aussi ce schéma, qui doit être confirmé en concertation.

► Les voyages. Difficile de tenir tête plus longtemps à la Commission européenne. Les voyages devraient bien reprendre lundi prochain, mais ils seront assortis d'une batterie de précautions en matière de testing (sans doute deux, au retour et une semaine plus tard) et quarantaine (de 7 jours? De 10 jours?).

"Il faut un phasage et un engagement sur le phasage." Denis Ducarme (MR)

Préciser le calendrier

Ensuite, il y a les dossiers qui ne sont pas pour tout de suite, mais pour lesquels les acteurs aimeraient avoir des réponses, puisque des perspectives ont déjà été énoncées. "Il faut un phasage et un engagement sur le phasage", disait Denis Ducarme (MR) sur Bel RTL ce mardi matin.

► Les commerces non essentiels. Actuellement ouverts sur rendez-vous, ils doivent normalement relancer leurs activités sur un mode normal après 4 semaines de pause, soit le 26 avril. Qu'est-ce qui pourrait coincer? Pas grand-chose, les preuves de contamination à grande échelle dans les magasins n'existent pas. La situation épidémiologique n'est pas rassurante, mais elle connaît depuis quelques jours une légère amélioration.

► Les métiers de contact. Le porte-parole d'Alexander De Croo promet qu'il n'y aura pas de discrimination entre coiffeurs et autres métiers de contact: si le secteur est relancé le 26, ce sera pour tous.

Pour plus tard

► L'horeca. On parle de ne rouvrir que les terrasses début mai, avec deux clients par table, ce qui ne plaît pas trop au secteur lui-même. Trop de discrimination.

3 semaines Les experts veulent attendre trois semaines après chaque assouplissement pour en analyser les effets, avant de lancer la phase suivante

Il y a aussi cette volonté des experts du GEMS, appuyé par le commissaire Corona Pedro Facon, de ne travailler que par phase de trois semaines, afin d'évaluer à chaque fois l'impact de l'assouplissement mis en œuvre. Donc, après la réouverture des écoles, les trois semaines d'attente amèneraient l'horeca à la mi-mai et peut-être juste en terrasse, avant une relance totale en juin. La majorité des personnes âgées de plus de 65 ans et des patients à haut risque devraient avoir été vaccinées.

► Le plan Plein Air. Une bulle de 10 personnes en extérieur (contre 4 actuellement), l'organisation d'événements et d'activités culturelles avec jusqu'à 50 participants, ouverture des parcs d'attractions. Le plan Plein Air, profitant du fait que les activités en extérieur présentent un risque virologique moins élevé qu'en intérieur, pourrait être relancé après ce délai de trois semaines à la suite de la réouverture des écoles.