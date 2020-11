Comité de concertation en cours: la "prudence", maître-mot des discussions

Le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Jeholet (MR), a qualifié d'"indispensable" la réouverture de ces commerces moyennant des conditions strictes, lors de l'émission Matin Première dont il était l'invité vendredi matin. "Parce que si on ne le fait pas, les risques sont bien plus grands, y compris sur le volet psychologique et mental des gens et y compris sur le volet économique", a-t-il dit, en soulignant combien les indépendants, les commerçant et les PME "galèrent", "souffrent" et "meurent".