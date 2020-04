Comment la Wallonie a réussi à commander 19 millions de masques en Chine

Avec l'aide des équipes de l'Awex sur place et le soutien de la province du Hubei, le gouvernement wallon vient de commander 19 millions de masques.

20 personnes à pied d’œuvre

Deux mois plus tard. L’épicentre de l’épidémie s’est déplacé de la Chine vers l’Europe. La Belgique, comme les autres pays européens, recherche des masques pour protéger son personnel médical. Derrière cette légère impression de chaos dans lequel le Fédéral tente d’organiser les commandes, la Wallonie a activé sa filière chinoise. Sur place, l’Awex, l’Agence wallonne de l’exportation, mobilise ses équipes. "Il faut bien se rendre compte que c’est la jungle. Tout le monde veut faire des masques et produire des certificats. Près de 9.000 entreprises en Chine se présentent aujourd'hui comme fabricants de masques. Il faut tout vérifier. Nous avons 20 personnes en Chine qui contrôlent la véracité de la qualité, tracent les sociétés ", explique l’Awex. Depuis Shanghai, Shenzhen, Pékin ou Canton, la filière wallonne opère !

Il reste à sécuriser le transport. Par chance, la plateforme de l’aéroport liégeois est devenue, au fil de la crise, le hub européen pour le matériel médical avec quatre vols quotidiens opérés depuis la Chine. Une véritable gymnastique pour les équipes logistiques. " Pour nos commandes wallonnes, il faut trouver des slots, de la place dans les avions cargos et sécuriser l’arrivée. Il faut aussi travailler avec des importateurs sérieux. On ne paye que quand la qualité de la marchandise est vérifiée à Liège", explique encore l’Awex.

La lettre du gouverneur

Voilà pour la logistique. Evidemment, la Wallonie n’est pas la seule sur le marché. D’autres pays se pressent pour mettre la main sur les fournitures chinoises. Il faut donc jouer des coudes et espérer quelques pistons sur place. C’est dans ce contexte qu’arrive le 17 mars dernier une lettre au cabinet du ministre de l’Economie, le libéral Willy Borsus. Elle est signée par Xiaodong Wang, le gouverneur de la province du Hubei. "Au moment clé où la province du Hubei lutte contre l'épidémie de Covid-19, nous avons reçu le soutien et l'aide désintéressés de la Wallonie. Le peuple du Hubei n'oubliera jamais cette amitié à la période la plus difficile", assure le gouverneur. Derrière le langage diplomatique, cette lettre de soutien est apparue comme un précieux sésame. "Grâce à nos relations privilégiées avec la province de Hubei, où se situent beaucoup de producteurs de masques, la Wallonie est en quelque sorte devenue prioritaire par rapport aux autres pays", susurre-t-on à l’Awex.