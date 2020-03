Comment les banques belges sont exposées à l'épidémie

Cours des actions en chute, nouvelles baisses des taux, exposition à l'Italie et défauts de paiement potentiels: les banques belges subissent également la crise du coronavirus. Ce mercredi, la BNB a décidé de leur donner un peu d'air.

Alors que le secteur bancaire semblait avoir terminé sa convalescence après les tumultes du séisme financier de 2008 et de la tempête des dettes souveraines de 2010-2011, voilà qu'éclate une épidémie de coronavirus qui menace l'activité économique au niveau mondial.

Rouages indispensables de la mécanique économique, les banques sont en souffrance depuis plusieurs semaines. En un mois, l'indice Euro Stoxx 600 Banks , qui regroupe les banques cotées en zone euro, a perdu plus de 30% . A la Bourse de Bruxelles, sur le même laps de temps, l'action ING a plongé de quelque 41% tandis que celle de KBC a perdu 21% de sa valeur.

Toujours plus bas

Celle-ci est effectivement en train d'intervenir. Après la Fed la semaine passée, c'est la Bank of England qui a annoncé ce mercredi procéder à une baisse de ses taux de 0,75% à 0,25%. La Banque centrale européenne (BCE) se réunit quant à elle ce jeudi pour mettre au point son dispositif destiné à contrer le virus. Parmi les mesures envisagées figure également une nouvelle baisse des taux directeurs, actuellement fixés à -0,5%.

"Vu que la BCE n'avait pas encore relevé ses taux et est allée beaucoup plus loin dans l'abaissement , ce n'est pas comparable. Une baisse des taux n'aurait pas beaucoup d'impact", estime cependant Philippe Ledent, économiste en chef d'ING Belgique.

Le cas italien

Pays européen le plus touché par l'épidémie, l'Italie est actuellement en quarantaine et son économie tourne au ralenti, alors qu'il s'agit du sixième plus gros marché à l'exportation pour les entreprises belges.