Comment les familles s'organisent face à la crise

Pas simple pour les PME et les holdings de se concerter à la veille d'AG importantes. Heureusement, des solutions existent.

Au vu des mesures de confinement décidées par le gouvernement et prolongées ce vendredi, un constat s'impose: il n'est pas toujours simple de s'organiser à la veille d'AG importantes. Solvay, Bois Sauvage, Financière de Tubize, GBL, AB InBev et autres UCB en tête.

Car, à la différence d'entreprises présentant un nombre d'actionnaires limité, les calculs peuvent parfois s'avérer savants pour déterminer qui pèse quoi et quelle pourra être son influence sur un point à l'ordre du jour.

Alors, évidemment, les solutions de vidéoconférence ont le vent en poupe pour se concerter en amont. Avec des noms bien connus tels que FaceTime et WhatsApp pour des conversations one-to-one sécurisées, le classique Skype permettant d'appeler en simultané jusqu'à 50 personnes et le sous-titrage en direct, Microsoft Teams pour les utilisateurs de la suite Office et son homologue Hangouts chez Google, ou encore Zoom, dont le respect de la confidentialité est parfois pointé du doigt, pouvant héberger jusqu'à 100 utilisateurs en même temps.