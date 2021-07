Comment profiter d'un test PCR gratuit pour voyager?

Actuellement, un tiers de la population belge est entièrement vaccinée . Nombreuses sont donc encore les personnes devant brandir la preuve d'un test négatif à la frontière (du moins dans les aéroports, beaucoup plus rarement sur la route ou dans les gares) avant de pouvoir sortir le maillot de la valise. Or, les tests PCR pour les voyages sont normalement payants (à partir de 40,44 euros et maximum 55 euros par test), contrairement à ceux destinés aux personnes ayant eu un contact à haut risque, présentant des symptômes du Covid-19 ou revenant d'une zone rouge. Ceux-là sont intégralement remboursés.

Comment obtenir les tests PCR gratuits?

• Comment obtenir un test gratuit? Il faut le demander via la plateforme internet Masanté, en s'identifiant (principalement via itsme ou avec un lecteur de carte d'identité). Pas facile pour tout le monde. Le demandeur reçoit un code d'activation valable 10 jours. Il peut l'utiliser dans tous les centres de tri et collecte des tests, les laboratoires privés et hospitaliers. Le rendez-vous peut être pris sur le site Masanté via l'onglet Prendre un rendez-vous pour un test.