Comment vos magasins vont-ils vous accueillir le 11 mai?

Les magasins non alimentaires devraient rouvrir leurs portes le 11 mai. Cela ne se fera pas dans l'anarchie et ne permettra nullement aux Belges de s'adonner au "shopping-loisir".

Alors, à quoi vous attendre?

Comme pour les grandes surfaces, les mesures de base existent: un nombre de personnes limité par m² avec un temps limité dans le magasin; des marquages au sol pour respecter la distanciation aux caisses; une offre plus limitée; du plexiglas prévu autour des caisses et des masques pour le personnel; le paiement digital privilégié et un nettoyage fréquent des surfaces lisses et des caddys.