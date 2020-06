Compréhension et aménagement préconisés pour ramener le salarié craintif au bureau

Le 18 mars dernier, la plupart des salariés était forcés de passer au télétravail pour éviter la propagation du coronavirus. Désormais, si le télétravail reste conseillé par les autorités, celles-ci ne l'obligent plus. Et si, à l'époque, certains salariés se sont montrés réticents à l'idée de travailler à domicile, une étude Stepstone établit désormais que 39% des salariés ne sont pas prêts à retourner au bureau. Alors que faire?

Contraindre, mais...

Sur le principe, un patron a le pouvoir de contraindre ses employés à revenir dans les bureaux; une contrainte non physique, on l'entend bien. Mais, cette crise du Covid-19 oblige aussi les patrons à mettre leur décision en balance par rapport à la sécurité et au bien-être de leurs salariés.