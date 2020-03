Confinement probable jusqu'au 3 mai

Le Conseil national de sécurité prolonge le confinement au moins jusqu'au 19 avril. Toutes les mesures de réduction des déplacements sont maintenues. La police sera plus répressive.

Il fallait s'y attendre, les mesures de confinement en vigueur depuis deux semaines sont prolongées . Jusqu'au 19 avril, a décidé vendredi le Conseil national de sécurité (CNS) après une nouvelle réunion de crise. Pour rappel, ce CNS associe le gouvernement fédéral et les entités fédérées. Celui-ci décide en fonction des recommandations de différents groupes d'experts. Détails.

Le confinement

Celui-ci se poursuit jusqu'à la fin des congés de Pâques. Avec une nouvelle prolongation possible jusqu'au 3 mai, annonce Sophie Wilmès (MR), Première ministre. Il s'agit d'un compromis politique, certains partis, surtout le CD&V, plaidaient pour un prolongement clair jusqu'au 3 mai. Ce n'est pas tout à fait le cas, mais tout porte à croire qu'on ira jusque-là.

Pour rappel, le télétravail est la règle lorsqu'il est possible, et les déplacements ne sont autorisés que pour des objectifs essentiels (alimentation, pharmacie, s'occuper d'un proche, aller travailler). Les entreprises non essentielles où le télétravail est impossible doivent fermer.