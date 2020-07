Confinement: quelles mesures vont être renforcées?

Maggie De Block a précisé que les mesures pourraient être nationales, comme un port plus généralisé du masque, et locales, là ou des foyers de contaminations ont été récemment constatés, comme à Anvers.

Renforcement de certaines mesures, contrôles, sanctions... Le Conseil national de sécurité de jeudi doit revoir sa stratégie face à la recrudescence de l'épidémie de Covid-19 en Belgique. Que doit-on en attendre? Notamment un rôle accru des bourgmestres.

Ce jeudi, le Conseil national de sécurité (CNS) se réunira. On attendait qu'il prenne des dispositions pour l'organisation de la phase 5 de déconfinement. Changement de programme: cette phase est reportée, comme l'a annoncé Maggie De Block mardi. En cause, les chiffres de l'épidémie de Covid-19 qui connaissent une hausse régulière et donc alarmante depuis plusieurs jours. Tant le monde politique que les experts ont déjà tiré le signal d'alarme, rappelant les consignes de prudence. Mais il se fait que de nombreux Belges se sentent totalement déconfinés et profitent du soleil en narguant clairement la distanciation sociale et le respect de cette bulle de 15 personnes par semaine.

Le virus reprend donc de la vigueur, on le voit notamment dans ce fameux taux de reproduction du coronavirus, estimé à 1,323 sur la semaine du 14 au 20 juillet et donc lui aussi en hausse. Cette tendance doit être freinée et plusieurs pistes sont sur la table. Le CNS devra décider de celles qui seront appliquées. Globalement, le rôle des bourgmestres devrait être mis en avant afin de pouvoir mettre en oeuvre des mesures à l'échelle locale. Que peut-on attendre comme annonces?

Extension du port du masque. Actuellement, le masque est obligatoire dans les commerces, lieux de culte, cinéma, transports en commun... Il est recommandé dans les espaces publics très fréquentés. Consigne très peu suivie. L'obligation de porter une protection bucco-nasale pourrait s'étendre: rues fréquentées, marchés, tous les services publics...

Meilleur ciblage. Toute la Belgique n'est pas concernée par cette recrudescence de l'épidémie. Ainsi, le Brabant wallon fait figure d'excellent élève. La province d'Anvers et le Limbourg sont très touchés; la Flandre est d'ailleurs beaucoup plus concernée par la hausse des cas. Mais là aussi, il faut affiner. Les foyers de contamination sont souvent très précis: des familles, des communautés religieuses... Il y a aussi des profils "à problèmes": les jeunes, peu malades, sont devenus les principaux contaminateurs. Les lieux très touristiques sont aussi dans le viseur. Certaines mesures pourraient n'être appliquées que de façon très localisée. Les bourgmestres auront donc un rôle à jouer. Notamment pour l'information et les contrôles renforcés. Pour les sanctions, aussi. Il faudra un assouplissement de l'arrêté ministériel. Il n'est pas encore question de reconfinements localisés, mais les maïeurs attendent une feuille de route pour savoir jusqu'où pourront s'étendre leurs prérogatives. En Flandre, ils vont recevoir un guide leur expliquant les mesures qu'ils peuvent prendre si la situation l'exige: couvre-feu, confinement ciblé, fermeture des commerces et de l'horeca, appel à la police, à la protection civile, à l’armée...

Lieux très fréquentés comme l'horeca. Elio Di Rupo, ministre-président wallon, a envisagé des horaires réduits pour les cafés et restaurants. Un listing des clients a aussi été évoqué. Ainsi qu'un rappel des consignes de base...

Améliorer le tracing. Toute une série d'améliorations du processus de tracing vont être mises en oeuvre, notamment en termes de communication. Les call centers seront avertis trois fois par jour des nouveaux cas de contamination et pourront donc commencer plus tôt à répertorier les contacts et avertir ceux-ci. Les hôpitaux et laboratoires devront fournir les résultats des tests disponibles dans l'heure. Des "listes de présence" pourraient être rendues obligatoires pour tous les événements: les coordonnées des participants seraient ainsi facilement disponibles si un cas de Covid-19 est détecté parmi eux. Sciensano devrait aussi avertir rapidement les bourgmestres des contaminations dans leur commune.