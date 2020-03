Confinement: voici comment occuper (intelligemment) vos enfants

Pas simple de trouver tous les jours des activités pour les enfants. La promiscuité et le confinement prolongés ne facilitent pas la vie des parents, surtout quand ils doivent, en plus, télétravailler. Voici donc quelques conseils et une liste de liens (très) utiles.

En ces temps de Covid-19, les parents découvrent le sacerdoce quotidien des profs et instituteurs qui gèrent et enseignent à leurs enfants tout au long d’une journée.

Si certains professeurs se mobilisent et font preuve de créativité pour partager des activités ludiques et pédagogiques en ligne, ne nous mentons pas, la Belgique a plus d’un train de retard sur le travail à distance et les plateformes numériques. Heureusement, on peut compter sur la mobilisation des internautes et des éditeurs pour mettre en ligne des contenus intéressants et gratuits.

Nous avons rassemblé ici des idées d’activités, des ressources pédagogiques et des sites qui proposent des contenus divertissants et intelligents pour les enfants de 4 à 14 ans.

Mais avant tout: 4 conseils pour s’adapter aux besoins de l’enfant

1- Anticipez et expliquez le déroulement de la journée à votre enfant. Fixez des repères clairs et prévoyez des phases d’activité qui impliquent les enfants et qui les rendent plus autonomes. Cela leur permet de se projeter dans le temps et de les aider à accepter l’emploi du temps fixé. Idéalement: créez un planning. Organisez-le ensemble, collectez leurs idées et faites le point avec eux, chaque matin. Mettez ce planning sur papier, avec la mention des heures et des indications (en couleurs et en images, surtout pour les plus petits).

2- Planifiez des activités avec une durée déterminée. La capacité d’attention des enfants est limitée, notamment quand ils sont très jeunes. Multipliez les petites activités, circonscrites dans le temps. Il est également possible de varier différents types d'attention au sein d’une même activité: lecture, déduction, jeu…

Car la durée d’attention varie d’un enfant à l’autre et en fonction du type d’activité. Voici un ordre d’idée, par tranche d’âge.

Avant 3 ans : de 3 à 10 minutes

De 3 à 6 ans : entre 10 et 30 minutes

De 6 à 10 ans : entre 30 et 45 minutes

3- Variez les activités. Divertissement, apprentissage, lecture, bricolage, jeux créatifs, sorties brèves… La diversité est la clé pour faire passer le temps sans susciter chez les plus jeunes un sentiment d’ennui latent. Il est également important d’alterner entre activités en autonomie, à deux et en famille.

4- Laissez-les s’ennuyer! Il n'est pas nécessaire de les occuper sans cesse: en ne faisant rien, l’enfant développe son imaginaire, sa capacité d’attention et se met à l’écoute de son univers intérieur. C’est capital... et c’est aussi la partie la plus simple du programme - le fameux "temps libre".

Listes de liens utiles pour occuper vos enfants

Lumni – De la maternelle au secondaire

La plateforme jeunesse de France Télévisions propose une collection de contenus pédagogiques sous forme de jeux et de vidéos. Le tout classé par âge et par thématique.

Qu’y trouve-t-on? Des histoires pour les tout-petits, des fictions ou de l'actualité, des jeux mathématiques interactifs, des cours de langues vivantes. Cette plateforme est une véritable mine d’or.

L’application Bayam – De 3 à 10 ans

L’éditeur de presse jeunesse Bayard propose une application avec des activités très variées pour les enfants de 3 à 10 ans. Gratuite le temps du confinement, elle est garantie sans publicité.

Qu’y trouve-t-on? Dessins animés, jeux d’adresse et d’astuce, dessins, coloriages, histoires, blagues, documentaires, recettes de cuisine, ateliers bricolage…

Le Petit Quotidien et Le Journal des enfants – 9 à 13 ans

Ces deux médias spécialisés dans les contenus pédagogiques et l’actualité à destination des enfants et des enseignants ont mis en ligne de nombreuses ressources en libre accès.

Qu’y trouve-t-on? Des articles, des dossiers d’actualité et des supports avec des activités pédagogiques.

My Little Kids – De 6 à 10 ans

"70 idées pour s’occuper à la maison", sous forme de petites étiquettes d’activités surprises à découper et à piocher tout au long de la journée. Malin!

Qu’y trouve-t-on? Des fiches et des activités à imprimer, découper, compléter…

Taleming – Pour tous les âges

Une liste collaborative actualisée chaque jour avec une multitude de liens de qualité.

Qu’y trouve-t-on? Podcasts, vidéos, albums musicaux, livres, BD, référents scolaires, jeux de société, jeux vidéo, activités pédagogiques et manuelles, exercices physiques.

Les émissions et programmes incontournables – Pour tous les âges

3 minutes pour (apprendre à) coder son jeu vidéo – De 6 à 12 ans

En partenariat avec la chaîne France Télévisions, le jeune Youtubeur Micode explique de façon dynamique et ludique les bases du code informatique. A la clé, votre enfant sera capable de développer un petit jeu.

Qu’y trouve-t-on? 20 tutoriels vidéos de 3 minutes pour comprendre et apprendre à manipuler du code.

Et aussi :