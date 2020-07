Contaminations en Belgique: la légère augmentation maintient son cap à +1%

Au total, 62.357 personnes ont été infectées par le virus en Belgique , soit 147 nouveaux cas par rapport à la veille: 35.125 cas (56%) en Flandre, 19.631 cas (31%) en Wallonie, et 6.541 cas (10%) à Bruxelles. Les données sur le lieu de résidence n'étaient pas disponibles pour 1.060 cas (2%). Au cours des 14 derniers jours, il y a eu 10,2 nouvelles infections pour 100.000 habitants.

Entre début mars et le 9 juillet, le nombre total de tests effectués par les laboratoires (le centre national de référence et les autres laboratoires cliniques qui effectuent le test) s'élève à 951.018.

Les décès et les hospitalisations en baisse

La moyenne du nombre de décès est, elle, en baisse avec 3,1 décès sur les sept derniers jours (-24%). Depuis le début de l'épidémie en Belgique, on estime que 9.781 personnes sont décédées du Covid, bien que tous les cas n'ont pas été confirmés. 4.905 (50%) d'entre eux sont décédés en Flandre, 3.390 (35%) en Wallonie, et 1.486 (15%) à Bruxelles. Depuis le début de l'épidémie, 4.787 personnes sont décédées à l'hôpital et 4.872 en maison de repos.