Contaminations en légère hausse: du changement dans les profils les plus infectés en Belgique

Par contre, le nombre d'hospitalisations et de lits occupés aux soins intensifs continue de diminuer. Ce mercredi, 165 patients se trouvaient dans les hôpitaux belges pour une infection au Covid-19. Parmi eux, 32 occupaient un lit aux soins intensifs . Ce sont respectivement des diminutions de 19 et 11% sur les sept derniers jours .

Combien de personnes sont contaminées chaque jour?

Depuis que les chiffres sont comptabilisés, un total de 62.210 cas ont été confirmés en Belgique, selon les chiffres de Sciensano. On dénombre 35.021 cas (56%) en Flandre , 19.604 cas (32%) en Wallonie et 2.525 cas (10%) à Bruxelles . Les données sur le lieu de résidence n’étaient pas disponibles pour 1.060 cas (2%).

Mais, selon les informations du Standaard, le nombre réel d'infections journalières serait bien au-dessus des chiffres indiqués par les autorités sanitaires. En effet, d'après les l'équipes Simid Covid-19 de l'Université d'Hasselt et de l'Université d'Anvers (Simulation Models of Infectious Diseases), citées par nos confrères, ce nombre serait 2,5 fois plus élevé que celui des cas confirmés chaque jour. Nous en serions donc à 213 au lieu de la moyenne de 85 ces derniers jours.

Qui sont les personnes contaminées?

Si le nombre de contaminations stagne ces derniers jours (ou augmente légèrement) et que le nombre d'hospitalisations et de décès diminue, c'est parce qu'au plus une personne détectée positive est jeune, moins elle sera susceptible de se faire hospitaliser. Or, les chiffres publiés chaque jour par Sciensano permettent d'obtenir un aperçu intéressant du profil des patients atteints.