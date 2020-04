Conte instille une petite dose d'optimisme aux Italiens...

Il a longtemps hésité, tiraillé entre l’extrême prudence affichée par les représentants de l’épidémiologie italienne et l’impérieuse volonté de redémarrage des organisations patronales. L’exécutif de Giuseppe Conte vient finalement d’offrir une feuille de route à une population confinée depuis le 9 mars dernier , et a indiqué la date du 4 mai prochain comme point de départ de la tant attendue "phase 2".

La vague épidémique, extrêmement létale dans la péninsule, a causé la mort de plus de 24.000 personnes , mais, depuis environ une semaine, a ralenti, de façon significative, sa course. Le nombre de décès ne cesse de baisser alors qu’une approche thérapeutique relativement efficace semble avoir été identifiée pour affronter le virus aux premiers stades de la maladie.

Baisse de 9,1% du PIB

D’autre part, la décision de mettre au point mort le système économique national, en privilégiant, sans hésitations, la santé par rapport à la croissance, a aujourd’hui un coût qui risque d’être fatal pour des segments entiers de l’appareil productif italien. Le Fonds monétaire international a été formel et prévoit, pour cette année, une contraction de l’ordre de 9,1% du produit intérieur brut (PIB) de la péninsule. Une douloureuse récession qui, selon les prévisions de la société de conseil The European House-Ambrosetti, pourrait mettre gravement en péril jusqu’à 10% des entreprises nationales.

Giuseppe Conte, habitué à servir de médiateur entre des visions et des positions différentes, voire antagonistes, comprend l’inquiétude du patronat national, mais ne tranche pas de façon précise et définitive. Depuis le début de la pandémie, il a, en effet, fait le choix d’un très difficile équilibrisme .

Reprise très graduelle

"De nombreux concitoyens sont fatigués par les efforts fournis et demandent un allègement significatif des mesures de confinement adoptées, voire leur totale abolition", a écrit le Premier ministre sur son compte Facebook. "De même, je suis sensible aux exigences d’un univers entrepreneurial qui veut redémarrer ses activités au plus vite. J’aimerais pouvoir vous dire: on ouvre tout maintenant! Mais une telle décision serait irresponsable, ferait repartir de plus belle la courbe épidémique et réduirait à néant tous nos efforts", a-t-il ajouté.