Coronavirus: 45.000 personnes seront vaccinées à Bruxelles début 2021

Environ 45.000 personnes seront vaccinées contre le Covid-19 en janvier, février et mars à Bruxelles, a annoncé, ce jeudi, le ministre bruxellois de la Santé Alain Maron (Ecolo) sur Bel RTL. Ce premier lot de vaccins sera réservé au personnel et aux résidents des maisons de repos de la capitale. "On attend encore l'aval de l'agence européenne des médicaments. Dès qu'on l'a, on met en place la vaccination à partir du 5 janvier", a détaillé le ministre.