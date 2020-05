Coronavirus: Macron et Merkel proposent un plan de relance de 500 milliards d'euros

La France et l'Allemagne proposent un plan de relance de 500 milliards d'euros pour permettre à l'Europe de se relever de la crise du coronavirus, ont annoncé lundi lors d'une conférence de presse le président Emmanuel Macron et la chancelière Angela Merkel.

"Pour soutenir une reprise durable qui rétablisse et renforce la croissance dans l'UE, l'Allemagne et la France soutiennent la création d'un Fonds de relance ambitieux, temporaire et ciblé" dans le cadre du prochain budget de l'UE" doté "de 500 milliards d'euros", ont indiqué les chefs d'État dans une déclaration commune.

L'argent sera ensuite reversé en "dépenses budgétaires" aux pays européens et "aux secteurs et régions les plus touchés", souligne la déclaration. Les financements "seront ciblés sur les difficultés liées à la pandémie et sur ses répercussions". L'argent sera progressivement remboursé sur plusieurs années.