Coronavirus en Belgique: "Nous sommes au point de basculement, chaque petit effort compte"

Yves Van Laethem estime que nous nous trouvons sur une crête et qu'il est encore possible de ne pas glisser du mauvais côté.

En cette journée de Comité de concertation, tous les yeux sont rivés sur les chiffres du coronavirus. Quelles seront les nouvelles mesures annoncées? Rien de certain, mis à part l'augmentation des nouvelles contaminations, "alarmant, car de plus en plus rapide".

Entre le 8 et le 14 décembre, il y a eu en moyenne 2.445 nouvelles infections au coronavirus par jour, soit 12% de plus que durant la période de sept jours précédente, selon les données publiées vendredi matin par l'institut de santé publique Sciensano. "Cette augmentation est alarmante, car elle est de plus en plus rapide", clament les autorités sanitaires. Elle se produit principalement en Flandre (+16%) et en Wallonie (+7%). À Bruxelles, on observe une baisse de l'ordre de 5%.

Ce sont les tranches d'âges des 20, 40 et 50 ans qui sont les plus touchées. En ce qui concerne les enfants entre 0 et 9 ans, il y a eu une augmentation sur base hebdomadaire de 34%.

Il y avait 2.687 patients Covid hospitalisés jeudi, une diminution d'1% par rapport à il y a une semaine et de 25 unités par rapport à mercredi. Parmi ceux-ci, 561 étaient en soins intensifs. Une augmentation de l'ordre de 27% est à souligner dans la province d'Anvers, là où le nombre de contaminations est également le plus élevé.

Concernant les décès, on a une tendance à la stagnation. Le nombre de décès par jour a, lui, reculé de 6,9% pour s'établir à 93 en moyenne entre le 8 et le 14 décembre. Depuis le mois de mars, ce sont 18.371 personnes au total qui ont perdu la vie à cause du coronavirus. Parmi elles, on retrouve principalement des seniors, mais aussi de plus jeunes victimes.

Plus de 34.100 tests ont été effectués quotidiennement durant la dernière période de sept jours, un chiffre en hausse de 12%, avec un taux de positivité de 8,1%.

Enfin, le taux de reproduction (Rt) est de 1, tandis que l'incidence, qui rend compte du nombre de nouveaux cas par tranche de 100.000 habitants, s'établit à 282,2 (-10%).

Une crête

"Nous sommes, d'une certaine manière, sur une crête. Soit nous pouvons continuer notre chemin sans glisser, soit nous avons une tendance à glisser. Certains pensent que cette tendance à glisser est déjà présente. Mais nous pensons tous qu'il est encore possible de se rattraper, de ne pas continuer sur cette pente qui nous mènerait à des mesures plus sévères", explique le porte-parole Covid Yves Van Laethem, lors de la conférence de presse des autorités sanitaires.

"N'oublions pas que c'est en réduisant nos contacts que nous réduirons la propagation du virus. Dans les petits gestes que nous faisons (en utilisant le téléphone plutôt que d'aller voir quelqu'un, en postposant une rencontre à un moment plus adéquat...) que nous pouvons bâtir quelque chose d'important."

"Partir du principe que tout symptôme grippal est lié au coronavirus"

Très peu de virus hivernaux classiques circulent actuellement en Belgique. Il faut donc partir du principe que tout symptôme grippal est lié au coronavirus, a déclaré Yves Van Laethem. "Les virus classiques qui touchent les enfants sont peu présents. Il faut partir du principe que tout symptôme grippal est lié au coronavirus", a indiqué Yves van Laethem.

Les autorités sanitaires constatent que les citoyens attendent trop longtemps après l'apparition des premiers symptômes pour prendre contact avec leur médecin traitant. "Ce timing est trop prolongé, de l'ordre de deux jours et quelques. Malheureusement, dans la situation actuelle, il est important de contacter son médecin traitant le plus vite possible", a souligné le spécialiste.

La conférence de presse des autorités sanitaires

Vers de nouvelles mesures?

Le comité de concertation tiendra ce vendredi une nouvelle réunion. Aucun assouplissement du dispositif actuel ne semble être en vue. Les représentants du gouvernement fédéral, des Régions et des Communautés se pencheront sur la situation épidémiologique, le dépistage, la vaccination et le contrôle de la quarantaine.

Ces dernières semaines, des appels à des assouplissements en vue des fêtes se sont fait entendre dans le monde politique "si les chiffres le permettent". Or, interrogé jeudi après-midi à la Chambre, le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, s'est montré clair: si la situation s'est considérablement améliorée depuis le mois d'octobre, le nombre de contaminations demeure trop élevé et aurait même tendance à repartir à la hausse en Flandre.

Des assouplissements paraissent donc exclus, même pour les professions de contact (coiffeurs, instituts de beautés, etc.) qui ont manifesté à plusieurs reprises au cours des dix derniers jours et dont le cas a fait l'objet d'une étude particulière.

Renforcement des contrôles

L'accent sera mis plutôt sur l'application des mesures actuelles et le renforcement du contrôle, notamment pour ce qui est de la quarantaine et du test pour les personnes de retour de zones rouges à l'étranger, mais également de l'obligation du télétravail qui semble moins bien suivie si l'on en croit les données de mobilité. Des contrôles "flash" seront menés durant tout le mois de janvier dans le secteur tertiaire, a précisé jeudi soir le cabinet du ministre de l'Emploi, Pierre-Yves Dermagne.

Mardi, le collège des procureurs généraux a par ailleurs clarifié la situation concernant les contrôles policiers et les amendes encourues. Les organisateurs de soirées "lockdown" risquent des sanctions plus élevées, mais il n'est pas question de recourir à des drones pour vérifier le respect des règles chez les particuliers. Les mesures sont valables jusqu'au 15 janvier.

Le 27 novembre, le comité de concertation avait établi un seuil à partir duquel le pays passerait dans une phase de "gestion" de la crise. Il était question de 800 contaminations par jour pendant trois semaines et de 75 hospitalisations par jour pendant 7 jours. Cet objectif paraît inaccessible à court terme. La situation devait à nouveau être évaluée début janvier, mais à plusieurs sources l'on affichait la plus grande prudence face aux échéances. Pas question de jouer au "yo-yo" avec les mesures, soulignait-on.