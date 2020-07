Coronavirus en Belgique: la tendance à la baisse se maintient

Depuis quelques semaines, l’évolution de l’épidémie est suivie grâce à une moyenne journalière sur 7 jours et la comparaison de la situation de la semaine précédente.

Un léger ralentissement

La tendance à la baisse du nombre d'infections se maintient mais ralentit toutefois: un recul de 13% vendredi, puis de 16% samedi, de 11% dimanche et seulement de 3% lundi.

Le lundi, comme le dimanche, seul le nombre d'infections confirmées est mis à jour . Le prochain rapport épidémiologique avec le nombre de décès et d'hospitalisations sera publié mardi.

Faut-il tester ceux qui rentrent de zones à risques?

"On est loin de la situation d'après les vacances de Carnaval. Ce qu'il se passe en Espagne n'est pas comparable à la situation de la fin février-début mars."

À la suite de ces mesures, les Affaires étrangères belges ont fait passer de vert à orange l'avis de voyage pour l'Espagne . Les voyageurs revenant de Catalogne en avion sont par ailleurs priés de remplir un questionnaire détaillant les endroits où ils sont allés et les contacts qu'ils ont eus. Il leur est également demandé de se faire tester et de se placer volontairement en quarantaine.

La question se pose donc: faut-il tester tous les Belges qui rentrent des zones à risques? Pour l'infectiologue Yves Van Laethem, "on est loin de la situation d'après les vacances de Carnaval." La situation actuelle, avec des zones en Espagne replacées en quarantaine, n'est en effet pas comparable à celle de la fin février-début mars, qui était intervenue au plus mauvais moment, a-t-il souligné, interrogé par nos confrères de LN24. De nombreux Belges étaient alors revenus infectés du nord de l'Italie, permettant au Covid-19 de se répandre dans la population à travers le pays. "On a le background maintenant", a-t-il dit.