Coronavirus: l'UE veut mobiliser son prochain budget pour la reprise économique

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen veut utiliser le prochain budget à long terme de l'Union (2021-2027) pour alimenter la reprise. La proposition de budget de la Commission, bloquée depuis 2016, est en cours de négociation au Conseil européen. Lors d'un sommet extraordinaire, le 20 février dernier, les dirigeants européens ont échoué à s'entendre sur ce budget de plus de mille milliards.

La crise déclenchée par l'épidémie de coronavirus pourrait changer la donne et hâter le processus d'adoption . Ursula von der Leyen a l'intention de déposer une nouvelle proposition.

Les fonds de cohésion, destinés aux régions les plus défavorisées, devraient être au cœur du processus, alors qu'il était question de les limiter au profit de nouvelles politiques comme le Pacte vert et le numérique. Le plan de relance devra garantir "le maintien de la cohésion au sein de l'Union par la solidarité et la responsabilité", estime Ursula von der Leyen.