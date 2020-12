Coronavirus: la Belgique achète 2 millions de doses du vaccin Moderna, son 5ème contrat

Moderna - qui, avec le duo d'entreprises Pfizer/BioNTech, est le plus avancé dans son vaccin - est déjà le cinquième achat de vaccins anti-Covid en Belgique. Nous sommes déjà certains de Pfizer/BioNTech (5 millions de doses), AstraZeneca/Oxford (7,7 millions de doses), Johnson & Johnson (5,2 millions de doses) et CureVac (2,9 millions de doses). Avec l'ajout de Moderna, cela représente plus de 22 millions de doses . La plupart des vaccins nécessitent deux seringues pour la vaccination.

Les premiers résultats des essais cliniques sur des dizaines de milliers de personnes indiquent que plus de neuf personnes sur dix (95%) sont protégées contre la maladie grâce aux vaccins de Moderna et de Pfizer/BioNTech. Il s'agit maintenant d'attendre la confirmation définitive qu'ils sont sûrs et offrent une bonne protection. L'Agence européenne des médicaments (EMA) compte décider "au plus tard" le 29 décembre pour Pfizer/BioNTech et le 12 janvier pour Moderna si les vaccins seront commercialisés en Europe.