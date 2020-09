Coronavirus: la Belgique passe en rouge sur la carte de l'Europe

La Belgique passe en code rouge sur la carte du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) . Cela signifie que le nombre d'infections a augmenté au cours des deux dernières semaines , dépassant 120 cas pour 100.000 habitants. Cela fait de la Belgique l'un des six pires pays d'Europe .

Selon l'ECDC, le nombre moyen d'infections en Belgique au cours des quatorze derniers jours était de 132 sur une population de 100.000 habitants. Cela fait de notre pays l'un des six pires élèves de l'Union européenne. Seuls l'Espagne (314), la République tchèque (218), la France (198), le Grand-Duché de Luxembourg (170) et Malte (144) affichent un score encore plus important en termes de nombre d'infections pour 100.000 habitants.