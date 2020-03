Coronavirus: la France interdit les rassemblements de plus de 1.000 personnes

Pour commencer la journée, un rappel des principaux faits de ce dimanche.

Le gouvernement italien déclare le lock-up sur le nord de la Péninsule

Dans ce large territoire du nord du pays, qui s'étend de Milan à Venise et où vivent plus de 15 millions d'Italiens (soit un quart de la population), les musées, salles de sports, piscines, discothèques, salles de jeux et pubs doivent rester fermés, selon le décret signé dans la nuit par le chef du gouvernement Giuseppe Conte.

Milan, siège de la bourse italienne, qui ouvrira normalement ses portes ce lundi, compte un peu moins de 1,4 million d'habitants, et dix millions de personnes vivent en Lombardie, cœur industriel de la péninsule. Avec 233 morts, l'Italie est à la deuxième place derrière la Chine pour le nombre de décès liés au coronavirus, et à la 3e derrière la Chine et la Corée du Sud pour le nombre de cas positifs (près de 6.000 à ce jour).

Les mesures de confinement concernent toute la région de Lombardie, mais aussi des provinces proches du Piémont, de l'Emilie-Romagne, de la région des Marches, et de Vénétie.

En Belgique, on a atteint le seuil des 200 personnes contaminées

Le nombre de cas d'infections au nouveau coronavirus confirmés est monté à 200 exactement en Belgique. Des 422 échantillons analysés samedi par le réseau de l'hôpital de référence de la KULeuven, 31 étaient positifs au Covid-19 (16 en Flandre, 8 à Bruxelles et 7 en Wallonie), a indiqué le SPF Santé publique dimanche en fin de matinée.

Samedi, le nombre de nouveaux cas positifs était encore de 61 sur un total de 771 analyses. Vendredi, on comptait 59 nouveaux cas sur 441 échantillons.

"Cette légère baisse de cas positifs s'explique par plusieurs raisons. Il est possible que le retour des voyageurs du nord de l'Italie se termine. De plus, la priorité des analyses est pour le moment donnée aux échantillons de personnes dont les symptômes pourraient mener à une admission à l'hôpital et aux professionnels de santé. Cette priorisation est due au problème mondial de livraison des réactifs, qui sont des produits nécessaires pour effectuer les analyses. Enfin, durant les weekends, le laboratoire constate toujours une diminution du nombre d'échantillons soumis", souligne le service public fédéral.

Les Affaires étrangères déconseillent les voyages vers le nord de l’Italie

Les Affaires étrangères ont adapté leur avis de voyage vers l'Italie dimanche. Ils déconseillent désormais les déplacements non essentiels vers le nord du pays jusqu'au 3 avril, peut-on lire sur le site internet du Service public fédéral. Toute la région de la Lombardie est concernée ainsi que les 14 provinces suivantes: Modène, Parme, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro et Urbino, Venise, Padova, Treviso, Asti, Alessandria, Novara, Vercellie et Verbano-Cusio-Ossola.

