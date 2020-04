Coronavirus: la guerre des masques réveille les prédateurs

En pleine pandémie de coronavirus, le masque de protection est devenu l'objet de toutes les convoitises, la plupart des pays étant en situation de pénurie. Un "or blanc" suscitant des comportements prédateurs et immoraux.

Jeudi, une cargaison de millions de masques était prête à s'envoler de Chine pour la France. Des Américains ont débarqué sur le tarmac, aligné en cash trois fois le prix de la commande et raflé le tout. L'acheteur, Jean Rottner , président du Grand Est, la région de France la plus affectée par l'épidémie de coronavirus, a dénoncé le détournement. Les autorités américaines démentent, mais l'opération aurait été menée par une société privée. D'autres responsables français ont rapporté les mêmes faits.

Une spéculation cynique et immorale

La Chine a aspiré la plus grande partie des stocks mondiaux de masques au début de l'épidémie. En un mois, elle en a importé 2 milliards , soit 2 mois et demi de production mondiale. Aujourd'hui, l'industrie chinoise a décuplé sa production, assurant un monopole sur un marché mondial asséché. La marchandise est achetée dès la sortie d'usine, le plus souvent sans vérification.

Une spéculation cynique et immorale a pris place, où producteurs et traders attendent le plus offrant. Des acheteurs, des hôpitaux et des collectivités, par nature altruistes, se font dévaliser ou ne reçoivent pas le matériel dont ils ont tant besoin, au détriment du personnel soignant et des malades.