Coronavirus: le gouvernement s'accorde sur de nouvelles mesures socio-économiques

Les principaux ministres du gouvernement fédéral et les présidents des dix partis (N-VA, PS, MR, Ecolo, CD&V, sp.a, Open-VLD, Groen, cdH et DéFI) soutenant les pouvoirs spéciaux accordés à l'exécutif de la Première ministre Sophie Wilmès se sont retrouvés ce samedi pour approuver différents textes d'arrêtés royaux visant à donner une base juridique à des mesures déjà annoncées pour combattre les effets de la pandémie de coronavirus

Le communiqué de la Première ministre précise que l'octroi de la garantie d'État pour certains crédits contractés afin d'amortir les conséquences économiques du coronavirus a été également évoquée pendant la réunion. "Cet arrêté vise à garantir les nouveaux crédits des entreprises non financières, en ce compris les travailleurs indépendants et les personnes morales du secteur non lucratif, à hauteur de 50 milliards. Il sera rétroactif (1 avril 2020) et adopté définitivement par le Conseil des ministres ce week-end pour publication au Moniteur belge."