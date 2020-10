Coronavirus: les règles sont-elles bien comprises par tous?...

Les autorités locales ont leur plan d'information et action sur le terrain mais certaines franges de la population semblent davantage touchées que d'autres. Que faire dans les quartiers dits "difficiles"?

Les règles à suivre pour limiter la propagation du Covid-19 sont-elles bien comprises par tous, et donc bien suivies? Certaines communautés ne sont-elles pas plus exposées parce que le message ne leur arrive pas correctement? Tout le monde ne regarde pas les conférences de presse en direct du gouvernement , tout le monde ne suit pas la presse belge.

"Nous avons de bonnes relations avec les présidents de mosquées, et leur collaboration a été très importante."

Depuis le début de l'épidémie, les bourgmestres ont donc fait beaucoup d'efforts pour toucher toutes leurs populations. "Nous avons de bonnes relations avec les présidents de mosquées, et leur collaboration a été très importante", indique Cécile Jodogne, bourgmestre f.f. de Schaerbeek. "L'important, c'est d'expliquer le comment et le pourquoi des mesures. Nous avons donc imprimé des flyers, traduits dans plusieurs langues: arabe, turc, bulgare, anglais, albanais... Ils sont notamment distribués par nos gardiens de la paix, qui font de la prévention dans les rues et dans les commerces."