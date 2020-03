Coronavirus: mot d'ordre bien suivi dans les écoles francophones

Le message est passé

"On tournait autour de 2% de présences, que ce soit à Bruxelles ou en Wallonie. On est très soulagés, cela veut dire que les citoyens ont compris le message qu'il faut rester à la maison et ralentir tous types d'activités et d'échanges", a commenté la ministre de l'Éducation, Caroline Désir (PS), lundi à la mi-journée.