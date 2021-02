Couac pour l'envoi des convocations de vaccination

Le système censé envoyer les invitations au personnel soignant de première ligne , prioritaire pour se faire vacciner, n'a pas fait le job. Les personnes entrant en considération pour leur première injection ce mercredi n'ont pas été conviées. Et donc, le centre de vaccination contre le coronavirus inauguré en grande pompe ce mardi dans le Palais 1 du Heysel se trouvait déjà à l'arrêt ce mercredi .

Bonne nouvelle: tout était rentré dans l'ordre dans la journée et les invitations pour les prochains jours pouvaient partir. Mais voilà une tache de plus dans la gestion de cette crise. Comment ce couac a-t-il été possible?