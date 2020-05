Coup d'arrêt pour les faillites

De janvier à avril, on a recensé 3.296 faillites , contre 4.004 sur la même période en 2019.

De janvier à avril, on a recensé 3.296 faillites , contre 4.004 sur la même période en 2019. "La crise du coronavirus a mis un terme brutal au boom des faillites qui avait déjà commencé l'année dernière", commente Graydon.

L'après-crise

Eric Van den Broele, expert chez Graydon, suggère de traiter ces dossiers en tenant compte de la période exceptionnelle que nous traversons. "Il s'agit pour les autorités et les tribunaux de déployer des mesures appropriées et d'étudier quelles entreprises sont suffisamment résistantes et peuvent être aidées de manière adéquate pour survivre après cette crise."