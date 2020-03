Cours virtuels, mais loyers réels pour les koteurs

L'enseignement à distance étant devenu la norme dans les universités, des étudiants se retrouvent aujourd'hui avec des kots dont ils n'ont plus l'utilité. Pour certains, payer le loyer devient un véritable casse-tête, le confinement ayant en plus rendu impossible la poursuite de leur job.

Étudiant ingénieur, Augustin Collie a appris lundi soir qu'il n'aurait plus cours cette année sur le campus de l' Université catholique de Louvain (UCLouvain) . Dans ces conditions, le kot qu'il loue à un bailleur privé ne lui sert plus à grand-chose, pour ne pas dire à rien. "Les cours en présentiel étant arrêtés, il y a peu de chances que j'occupe mon kot d'ici la fin du contrat. Je serais dès lors fortement intéressé par une éventuelle réduction des frais", nous explique ce jeune homme de 25 ans.

Arrangement à l'amiable

Augustin et Christine sont loin d'être les seuls à se trouver dans une telle situation. Ces derniers jours, l'association lnfor Jeunes a été sollicitée à maintes reprises par des koteurs inquiets. Leur question principale: "Puis-je obtenir la suspension de mon contrat de bail étudiant?" La réponse donnée ne les a toutefois pas rassurés. Pour l'heure, aucune disposition en ce sens n'a été prise par les autorités. Les règles classiques restent donc d'application et l'étudiant, lié par un contrat de bail, est tenu de continuer à payer ses loyers.

Si rien n'oblige le propriétaire à octroyer une suspension de bail, rien n'empêche l'étudiant de tenter d'établir un arrangement à l'amiable. C'est d'ailleurs cette option qu'Augustin Collie a privilégiée. "J'ai engagé une négociation avec ma propriétaire pour tenter de voir ce qui est possible. C'est une pensionnée et ses revenus locatifs constituent sa rente principale, donc ce n'est pas simple pour elle non plus", explique-t-il. Christine Moreau a entamé une démarche similaire, tout en étant consciente que le bailleur garde la main.