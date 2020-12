Course contre la montre face à une troisième vague de Covid

Les voyageurs de retour de zone rouge doivent se mettre en quarantaine et effectuer un test au 7e jour. Et dès le 2 janvier, un test devrait également être effectué le premier jour.

Les espoirs inspirés par l'arrivée des premiers vaccins et des indicateurs en baisse risquent d'être balayés rapidement si la troisième vague qui s'annonce ne peut être jugulée à temps. La stratégie belge est-elle blindée?

2020 se termine avec 644.242 cas de Covid-19 diagnostiqués en Belgique. Ce qui ne veut pas dire grand-chose, le nombre de contaminations répertoriées étant lié à la politique de testing qui a connu bien des variations, au gré des stratégies et des disponibilités diverses. 47.678 patients ont été admis à l'hôpital, depuis le 15 mars. 19.361 malades sont décédés. Ces chiffres-là sont aussi à prendre avec des pincettes. Lors de la première vague, de nombreux résidents de maison de repos avec des symptômes importants n'avaient pas été transférés à l'hôpital. Et la politique de comptabilisation des morts est plus large en Belgique que dans d'autres pays. Néanmoins, ces statistiques montrent bien toute l'ampleur de l'épidémie.

5 janvier La campagne de vaccination démarrera effectivement le 5 janvier en Belgique

Mais ça va mieux. Les indicateurs belges s'affichent tous la à la baisse. Ce qui n'est pas à l'image de la situation de nos voisins. En Allemagne, 32.500 nouveaux cas et 964 décès ont été enregistrés en 24 heures. La France a notifié mercredi 26.457 nouvelles contaminations et 303 décès. Ces bilans sont inquiétants, le virus ne connaît pas les frontières. Et l'une des principales craintes concerne le variant apparu en Grande-Bretagne, où il fait des ravages, avec une transmission qui semble bien plus importante que celle de la souche principale observée jusqu'ici en Europe. Ce variant a déjà été repéré dans plusieurs pays européens, dont la Belgique, mais aussi en Chine et aux États-Unis.

Sonnette d'alarme

Même si les chiffres belges vont dans la bonne direction, il n'y a pas trop de raison pour espérer voir la fin du tunnel rapidement. De nombreux experts se sont montrés alarmistes ces derniers jours. Ce mercredi, le gouvernement a réagi. Les retours de vacances font craindre une déferlante de contaminations, comme ce fut le cas lors des congés de carnaval. De nouvelles mesures ont été prises, s'adressant aux Belges qui ont séjourné 48 heures ou plus dans une zone rouge. Ces voyageurs doivent obligatoirement se mettre en quarantaine et effectuer un test au 7e jour. Et dès le 2 janvier, un test devrait également être effectué le premier jour.

Ces mesures tombent tard, de nombreux Belges sont déjà rentrés de vacances ou rechigneront à s'y soumettre, n'ayant pas prévu le coup. Ces obligations seront-elles respectées? On promet des contrôles renforcés. Le call-center chargé du suivi contactera par exemple les personnes n'ayant pas passé de test suite au SMS envoyé et les enjoindra à passer à l'action, explique la porte-parole du ministre de la Santé Frank Vandenbroucke. Pas d'amende prévue à ce stade, contrairement au non-respect du remplissage du formulaire de localisation du passager, qui entraîne une amende de 250 euros.

D'autres mesures?

Cela suffira-t-il? En Angleterre, une étude sur le nouveau variant du SARS-CoV-2 suggère que les mesures mises en place ont peu de chance de réduire suffisamment le taux de reproduction du virus et envisagent la fermeture des écoles primaires, secondaires et les universités, ainsi que l'accélération de la campagne de vaccination. Ce dernier point a déjà été entériné par le gouvernement de Boris Johnson. Le Royaume-Uni donne désormais la priorité à la vaccination du plus grand nombre, plutôt qu'à l'administration d'une seconde dose du vaccin. Les quelque 500.000 Britanniques ayant été vaccinés une première fois devront patienter jusqu'à douze semaines, plutôt que 21 jours, pour se voir inoculer la seconde dose du vaccin.

12 semaines En Grande-Bretagne, les personnes déjà vaccinées devront attendre jusqu'à douze semaines, plutôt que 21 jours, pour recevoir leur seconde injection vaccinale

Est-ce envisageable en Belgique? Oui, l'idée est sur la table du gouvernement. La task-force en charge de la stratégie de vaccination étudie la question sur le plan médical, et l’AFMPS, l'agence fédérale des médicaments, analyse le versant juridique. En effet, les données cliniques considérées au niveau européen afin de donner l'autorisation au vaccin se basaient sur l'administration de deux doses. L'agrément européen concerne donc ces deux doses. Mais vu l'urgence, la question devrait remonter bien vite aux instances européennes.