Covid-19 en Belgique: la tendance à la baisse se confirme (graphiques)

5.309 personnes restent hospitalisées dans le cadre d'une infection au Covid-19. Mais 455 patients ont pu quitter l'hôpital.

Le but de la stratégie de lutte contre l'épidémie de Covid-19 reste d'amener la courbe le plus bas possible. Les derniers chiffres montrent que la tendance est bonne. Mercredi, 310 patients sont entrés à l'hôpital, 455 ont pu quitter leur chambre.

5.309 personnes restent hospitalisées dans le cadre de cette maladie, c'est 206 de moins que mardi et aussi l'indication la plus basse depuis le 1er avril. 1.182 patients sont toujours aux soins intensifs, parfois depuis plusieurs semaines, et 868 ont besoin d'une assistance respiratoire. Ces données-là marquent aussi une baisse.

"La prolongation des mesures d'hygiène des mains, de distanciation physique reste nécessaire parce ce que nous faisons aujourd'hui va déterminer l'évolution de cette épidémie." Emmanuel André Porte-parole interfédéral Covid-19

417 décès

"La tendance vers une diminution lente mais réelle des hospitalisations se confirme", selon le porte-parole interfédéral Covid-19, Emmanuel André. "La prolongation des mesures d'hygiène des mains, de distanciation physique reste nécessaire parce ce que nous faisons aujourd'hui va déterminer l'évolution de cette épidémie."

417 décès ont été répertoriés: 127 en hôpital et 289 parmi les résidents en maison de repos. Pour 31% des décès enregistrés en home, un test a confirmé l'infection. Jusqu'ici on se basait quasi uniquement sur des symptômes, le dépistage commence (enfin) à s'étendre. Néanmoins il faut savoir que seuls 139 résidents ont été testés en Wallonie jusqu'ici, contre 6.126 en Flandre et 131 à Bruxelles. En sud du pays, le dépistage concerne surtout le personnel soignant.

Depuis le début de la pandémie, 4.857 décès ont été rapportés en Belgique, 49% sont survenus à l'hôpital et 49% en maison de retraite.