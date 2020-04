Covid-19 en Belgique: le pic est-il derrière nous?

Qu'en est-il du pic attendu dans les hôpitaux? Il semble bien que l'évolution de l'épidémie soit à un niveau plateau. "Si on maintient l'effort pour limiter la transmission, la situation peut être maintenue et même transformée en diminution progressive", estime Emmanuel André. On oublie le pic alors? Non, le danger persiste. " Si on relâche les efforts maintenant, on risque une augmentation à nouveau."