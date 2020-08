Covid-19: la situation se stabilise à Bruxelles

Le nombre de nouvelles contaminations au Covid-19 a à nouveau baissé de 15% entre le 14 et le 20 août par rapport à la période de sept jours qui précède, pour s'établir à une moyenne quotidienne de 493,3, selon Sciensano. Un recul similaire avait déjà été constaté dimanche. 468 nouveaux cas sont annoncés ce lundi matin, c'est le huitième jour d'affilée que le total des nouvelles contaminations diminue. Et pour la première fois depuis plusieurs jours, leur nombre se stabilise dans la région de Bruxelles. Entre le 14 et le 20 août, 881 d'entre elles y ont été détectées, soit deux de plus qu'une semaine plus tôt.