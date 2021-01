Covid-19: le vaccin Moderna distribué en Europe dès ce lundi

Les premières doses du vaccin contre le Covid-19 de Moderna seront distribuées en Europe à partir d'aujourd'hui, indique le groupe pharmaceutique américain dans un communiqué. Aux Pays-Bas, en France et en Allemagne, entre autres, le vaccin sera déjà livré ce lundi. On ignore encore la date exacte de son arrivée en Belgique. Selon l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS), elle serait prévue pour la fin janvier. Le nombre de doses disponibles n'est pas non plus encore connu, bien que le virologue Pierre Van Damme ait mentionné la semaine dernière quelque 20.000 doses lors de la première livraison.