Covid-19: quelles nouvelles mesures vont être imposées aux Belges?

Quelles mesures? Par rapport à ce qui se passe à l'étranger, plusieurs options sont envisageables: télétravail pour toutes les professions qui le permettent, bulle sociale encore réduite, couvre-feu, fermeture (ou horaire plus limité encore qu'actuellement) des cafés et restaurants...

Baromètre

Ce qui est certain, c'est que la Belgique, après plusieurs semaines d'atermoiements, va enfin être dotée d'un baromètre. Celui-ci est censé rendre la situation plus prévisible et plus claire pour les Belges souvent perdus avec les changements en cascade dans les règles, depuis quelques mois. Plus pédagogique, alors? Rien n'est moins sûr, vu qu'il pourrait s'agir d'un code couleur, un système déjà mis à plusieurs sauces. Autre option: des niveaux 1, 2, 3, 4... comme cela existe pour la menace terroriste.