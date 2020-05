Covid-19: tous les indicateurs sont en baisse

Tous les indicateurs de la propagation du nouveau coronavirus fléchissent. Ce lundi, 43 personnes ont été admises à l'hôpital suite à une infection au Covid-19 et 35 ont quitté leur chambre. Il reste 2.230 patients hospitalisés en Belgique dans le cadre de cette maladie, dont 465 se trouvent en soins intensifs et 282 sous assistance respiratoire. Côté tendance, le nombre de nouvelles admissions quotidiennes repart donc à la baisse (-7%) après une stagnation et l'occupation en soins intensifs également, avec une diminution de 5% par jour sur les trois derniers jours.