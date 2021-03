Covid: la Belgique deuxième mondiale en termes de décès par habitant

Selon le nouveau bilan de la pandémie dans le monde, la République tchèque est le pays qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, la Belgique étant désormais relayée en deuxième position.

Cela faisait plusieurs mois, depuis novembre précisément, que la Belgique était repassée première du classement mondial du nombre de décès dus au coronavirus par rapport à la population. Selon le nouveau bilan établi ce dimanche par l'AFP à partir de sources officielles, notre pays vient de passer en deuxième position, avec 192 décès pour 100.000 habitants. C'est la République tchèque qui est désormais en pole, avec 203 décès pour 100.000 habitants. Suivent la Slovénie (187), le Royaume-Uni (183) et le Monténégro (169).

Selon le bilan quotidien établi par l'institut Sciensano, il y a eu en Belgique une moyenne de 146,6 admissions à l'hôpital par jour entre le 28 février et le 6 mars, soit une augmentation de 2% par rapport à la période de référence précédente. On observe ainsi un tassement temporaire de la hausse des hospitalisations. Au total, 1.879 personnes sont encore hospitalisées en raison du Covid-19 (-2%), dont 416 patients traités en soins intensifs (-4%).

Près d'un million de doses administrées

Entre le 25 février et le 3 mars, 2.344,7 nouvelles contaminations ont été dépistées en moyenne par jour, en baisse de 3% par rapport à la semaine précédente. Depuis le début de la pandémie en Belgique, 785.809 cas de coronavirus ont été diagnostiqués. Entre le 25 février et le 3 mars toujours, près de 42.000 tests en moyenne ont été effectués chaque jour. Le taux de positivité, soit la proportion de tests positifs par rapport à l'ensemble des dépistages effectués, atteint lui 6,3%.

Selon les derniers chiffres disponibles, 604.595 personnes ont reçu leur première piqûre de vaccin tandis que 338.557 se sont vu administrer la seconde injection.

Sur la même période, 27 personnes sont décédées en moyenne par jour des suites du virus, portant le bilan à 22.240 morts depuis le début de la pandémie en Belgique.

On approche ainsi du premier million de doses de vaccin inoculées en tout.

Les États-Unis toujours sévèrement touchés

À l'échelle mondiale, la pandémie a fait au moins 2.588.597 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019. Plus de 116.415.200 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie.

Encore exempt jusqu'ici de coronavirus, neuf premiers cas ont été détectés dimanche en Nouvelle-Calédonie et un confinement strict de deux semaines a aussitôt été décrété.

Sur la journée de samedi, 8.431 nouveaux décès et 406.668 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont les États-Unis avec 1.752 nouveaux morts, le Brésil (1.555) et le Mexique (779).

Les États-Unis restent ainsi le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 524.362 décès pour 28.952.953 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 264.325 morts et 10.938.836 cas, le Mexique avec 190.357 morts (2.125.866 cas), l'Inde avec 157.756 morts (11.210.799 cas), et le Royaume-Uni avec 124.419 morts (4.213.343 cas).

Quasi-retour à la normale en Israël

À l'extrême opposé, Israël revenait presque à la normale dimanche à la faveur de nouvelles mesures de déconfinement, rendues possibles par une campagne de vaccination massive. Les bars et les restaurants peuvent ainsi rouvrir pour les détenteurs du "passeport vert", permis octroyé aux personnes ayant reçu deux doses du vaccin ou guéri du Covid-19.