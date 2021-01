Covid: la méthode belge pour tenter de juguler le variant britannique

Le but du système proposé par Frank Vandenbroucke est de contacter rapidement les personnes qui semblent porteuses d'un variant plus contagieux, afin d'insister auprès d'elles sur l'importance de respecter la quarantaine.

Le variant britannique du Covid-19 fait craindre l'arrivée d'une troisième vague en Belgique. Un nouveau système vient d'être mis en place pour mieux diminuer les contacts entre les personnes infectées et leur entourage.

Le nombre moyen d'infections au Covid-19 est en hausse en Belgique depuis quelques jours. Cette augmentation s'élève à +14% ce lundi pour la période entre le 1er janvier et le 7 janvier. Est-ce inquiétant, ou juste la conséquence de tests beaucoup plus nombreux (+25%) après les vacances de Noël? Pour l'instant le nombre d'admissions quotidiennes à l'hôpital est encore en baisse, -12% entre le 4 et le 10 janvier.

Si l'augmentation des contaminations est à surveiller, les signaux entourant le variant apparu en Grande-Bretagne, responsable d'une transmission plus forte que la souche habituelle et donc d'une contagion exacerbée, sont, eux, alarmants au vu de l'ampleur qu'a pris l'épidémie de l'autre côté de la Manche, en quelques semaines. Actuellement, seuls six cas contaminés par cette souche mutante ont été répertoriés chez nous, mais il y en a probablement bien plus. Comment les trouver et empêcher qu'ils soient à l'origine d'une troisième vague?

De nouvelles mesures

Samedi, le microbiologiste Emmanuel André a pointé le retard dans lequel s'est installée la Belgique dans la détection de ce nouveau variant. Il demandait que des "mesures extrêmement fortes" soient prises pour éviter que ce virus vienne s’implanter et supplémenter les autres souches.

Pour savoir si une personne a été contaminée avec la souche variante du virus, il faut effectuer une analyse du génome et cela prend plusieurs jours. Néanmoins, certains tests PCR, ceux utilisés par la plateforme nationale qui s'appuient sur des centres universitaires (ULB, UCL, KU Leuven, ULiège, UNamur, UMons, UAntwerpen et UGent), donnent déjà une indication et peuvent donc être considérés comme des signaux d'alerte.

Contact tracing intensifié