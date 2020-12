Covid: le retour de zone rouge en 10 questions

Vous êtes parti à l'étranger vous changer les idées et vous voilà de retour, un peu perdu face aux nouvelles mesures annoncées mercredi...

Je reviens de zone rouge, que dois- je faire exactement?

Combien de temps dois-je rester en quarantaine?

Où puis-je passer ce test à mon retour de voyage?

Le choix du centre de testing est libre . À Brussels Airport, les installations verront leurs capacités de testing accrues. L'aéroport de Charleroi et la gare de Bruxelles-Midi devraient être rapidement dotés d'un centre de dépistage. Un coup d'œil sur le net vous indiquera les possibilités les plus proches de votre domicile.

Dois-je payer mes tests?

Non, le voyageur ne doit pas avancer l'argent pour ces tests qui sont intégralement remboursés.

Je dois me mettre en quarantaine. Si je ne peux pas télétravailler, dois-je reprendre congé?

Je suis étudiant. Puis-je aller au cours?

Non, si vous revenez de zone rouge, restez à la maison en quarantaine sept jours minimum. Ne retournez en cours que si votre test de dépistage, sept jours après votre retour, est négatif.

La quarantaine dure sept jours au minimum et ne peut être levée que si le test au 7e jour est négatif.

Puis-je passer mes examens?

Je suis enseignant, puis-je donner cours en respectant les précautions d'usage (masque, distanciation...) alors que je suis censé être en quarantaine?

Non. La ministre de l'Éducation Caroline Désir a bien insisté pour que tous les membres du personnel des écoles, dans tous les niveaux d'enseignement, respectent strictement les mesures de quarantaine. Prévenez au plus vite votre direction de votre indisponibilité en présentiel!

Que se passera-t-il si je ne respecte pas les mesures?

Si vous ne remplissez pas le Formulaire de Localisation du Passager , vous encourrez une amende de 250 euros. La police de la route, la police des chemins de fer et la police aéronautique renforcent leurs contrôles pour vérifier que les voyageurs ont bien rempli leur PLF. Les voyageurs revenant par avion, bateau ou train devraient être systématiquement contrôlés. Auprès des étrangers de retour de zone rouge, les contrôle servent aussi à vérifier l'attestation d'un test PCR récent négatif.

Je suis rentré de vacances avant ce samedi 2 janvier. Je retourne travailler ce lundi?

Vous avez dû remplir un PLF et en fonction de celui-ci, recevoir - ou pas - un SMS vous indiquant le comportement à suivre, c'est-à-dire une quarantaine et un test si vous êtes "à risque" selon votre provenance. Si vous rentrez en Belgique ce jeudi 31 décembre ou ce vendredi 1er janvier, en provenance d'une zone rouge dans laquelle vous avez passé 48 heures au moins, la mesure de quarantaine obligatoire s'applique, et elle prendra fin uniquement moyennant un test PCR négatif effectué le 7e jour de votre quarantaine.