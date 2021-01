Covid: nouvelle règle pour travailler à l'étranger

À partir de ce mercredi, et jusqu'au 1er mars, les voyages à l'étranger ne sont plus "vivement déconseillés", mais interdits . Du moins les voyages touristiques et récréatifs. Les déplacements professionnels , notamment, restent autorisés.

Désormais, il faudra remplir une déclaration sur l'honneur attestant de la raison du déplacement. Cette déclaration devra s'effectuer via un formulaire déterminé, à télécharger sur le site info-coronavirus à partir de ce mardi après-midi et qui devra être liée au Formulaire de localisation du passager (PLF).

Quid du respect des mesures?

Les voyageurs devront, bien sûr, toujours appliquer la politique de test et de quarantaine propre à chaque pays dans lequel ils rentrent. Et de retour en Belgique, la quarantaine et le double test, au 1er et au 7e jour, restent obligatoires, même si... Ce mardi, le ministre de l'Économie et du Travail Pierre-Yves Dermagne soulignait que 40% des voyageurs ne les appliquaient actuellement pas, avec les risques de propagation que cela engendre.