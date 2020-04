Credendo renforce son soutien aux PME belges à l'étranger

Face à la crise du Covid-19, l’agence belge de crédit à l’exportation va étendre la garantie financière proposées par les banques qui octroient des crédits aux sociétés belges actives à l’étranger. Cette garantie pourra s’élever jusqu’à 80% du crédit, contre 50% auparavant, et pour une durée de un an.

Comme il s’agit d’un produit que les banques connaissent déjà, les entreprises, et prioritairement les PME, pourront obtenir un crédit plus facilement .

"L’économie belge est une des économies les plus ouvertes au monde et les exportations de la Belgique représentent plus de 85 % de son PIB. Il est donc crucial de soutenir les entreprises belges actives à l’international pendant cette crise du Coronavirus", selon Nabil Jijakli, deputy CEO de Credendo, quatrième groupe d’assurance-crédit en Europe.