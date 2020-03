CureVac, start-up allemande à la recherche d'un vaccin contre le coronavirus

CureVac a-t-elle attisé les convoitises de Donald Trump? La société dément. Reste que le laboratoire de Tübingen, dans le sud-ouest de l’Allemagne, était la seule société non américaine à avoir été invitée début mars à présenter à Donald Trump l’avancement de ses recherches en vue de fabriquer un vaccin contre le coronavirus. A l’époque, Daniel Menichella, un économiste américain diplômé de Harvard, dirigeait l’entreprise depuis le bureau de Boston de la start-up allemande. Une semaine plus tard, Menichella était démis de ses fonctions sans explication. Et l’actionnaire principal de CureVac, le co-fondateur de SAP et propriétaire du club de football de Hoffenheim, Dietmar Hopp, jugeait bon de rappeler "vouloir développer un vaccin pour le monde entier, pas pour un seul pays".

A Seattle, un premier patient sain volontaire a participé à un premier essai clinique le 16 mars, développé en partenariat avec la société américaine Moderna Therapeutics. Les sociétés allemandes Biontech (Mainz) et américaine Inovio espèrent lancer leurs premiers essais cliniques en avril. CureVac suivrait au début de l’été. La course contre la montre est engagée. "Ce qui est certain, c'est qu’on n’a jamais été aussi vite pour développer un vaccin, constate Rolf Hömke. Jamais jusqu’à présent on n’avait lancé de premiers essais sur des volontaires en trois mois seulement. On a affaire à une procédure a-normale. Les administrations accordant les autorisations sont décidées à ne pas travailler comme d’habitude et à examiner le premier chapitre avant que le second ne soit prêt, ce qui est totalement inhabituel et peut aussi coûter très cher si l'on s’aperçoit que le vaccin testé n’agit que dans 30% des cas et qu’on abandonne le projet."